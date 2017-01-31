Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Десять спроб штурму здійснили бойовики в Авдіївці за три дні

Всі атаки ведуться із застосуванням незаконних видів озброєння
Протягом останніх трьох днів бойовики десять разів намагалися штурмувати позиції українських військових у Авдіївці.
Десять спроб штурму здійснили бойовики в Авдіївці за три дні Фото: Vadim Braydov / AP

Терористи використовують озброєння, які заборонені Мінськими угодами, всі види артилерії 152 і 122 мм калібру, реактивні системи залпового вогню, міномети 120 і 82 мм, -  заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) генерал-майор Анатолій Петренко, повідомляє прес-центр Міноборони.

Понад те, за останні два дні СЦКК виявила 1578 боєприпасів, які було випущено по позиціях, а також по населеному пункту Авдіївка.

"За дві з половиною доби зафіксовано десять штурмових дій з метою заволодіння позиціями Збройних Сил України і покращення тактичного становища НЗФ ОРДО", - наголосив Петренко.

Зазначимо, що за даними РНБО за останню добу бойовики ОРДО випустили у бік українських військових в Авдіївці близько півтори тисячі снарядів та мін.

Нагадаємо, що через обстріли ввечері в понеділок була перебита остання лінія електропостачання Авдіївки. В результаті місто залишилося без води, без електрики і без теплопостачання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2017 15:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat