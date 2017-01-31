Десять спроб штурму здійснили бойовики в Авдіївці за три дні

Протягом останніх трьох днів бойовики десять разів намагалися штурмувати позиції українських військових у Авдіївці.

Терористи використовують озброєння, які заборонені Мінськими угодами, всі види артилерії 152 і 122 мм калібру, реактивні системи залпового вогню, міномети 120 і 82 мм, - заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) генерал-майор Анатолій Петренко, повідомляє прес-центр Міноборони.

Понад те, за останні два дні СЦКК виявила 1578 боєприпасів, які було випущено по позиціях, а також по населеному пункту Авдіївка. "За дві з половиною доби зафіксовано десять штурмових дій з метою заволодіння позиціями Збройних Сил України і покращення тактичного становища НЗФ ОРДО", - наголосив Петренко.

Зазначимо, що за даними РНБО за останню добу бойовики ОРДО випустили у бік українських військових в Авдіївці близько півтори тисячі снарядів та мін.

Нагадаємо, що через обстріли ввечері в понеділок була перебита остання лінія електропостачання Авдіївки. В результаті місто залишилося без води, без електрики і без теплопостачання.