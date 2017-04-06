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Десятеро мігрантів загинули внаслідок ДТП у Болгарії, – ФОТО

За кермом їхав 16-річний болгарин без водійських прав
Десятеро осіб загинули та ще семеро отримали травми в результаті ДТП мікроавтобуса з мігрантами у Болгарії.
Десятеро мігрантів загинули внаслідок ДТП у Болгарії, – ФОТО Фото: btvnovinite.bg

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Болгарії, інформує Reuters.

Аварія трапилась у неділю вранці. Мікроавтобус, який перевозив нелегальних мігрантів, перекинувся неподалік міста Пазарджик на півдні Болгарії.


Фото: btvnovinite.bg


Фото: btvnovinite.bg

Жертвами аварії стали десятеро людей, серед загиблих і водій – 16-річний болгарин, який не мав водійських прав.

Внаслідок аварії семеро людей отримали травми. У потерпілих мігрантів не було документів, однак вони розповіли поліції, що походять з Афганістану та Пакистану.


Фото: btvnovinite.bg


Фото: btvnovinite.bg


Фото: btvnovinite.bg

Нагадаємо, чоловік віком близько 30 років, намагаючись перетнути ділянку траси під час чемпіонату України з міні-ралі на Миколаївщині, потрапив під колеса гоночного автомобіля й загинув.

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04 06 2017 20:40
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