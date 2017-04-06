Десятеро мігрантів загинули внаслідок ДТП у Болгарії, – ФОТО
Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Болгарії, інформує Reuters.
Аварія трапилась у неділю вранці. Мікроавтобус, який перевозив нелегальних мігрантів, перекинувся неподалік міста Пазарджик на півдні Болгарії.
Фото: btvnovinite.bg
Фото: btvnovinite.bg
Жертвами аварії стали десятеро людей, серед загиблих і водій – 16-річний болгарин, який не мав водійських прав.
Внаслідок аварії семеро людей отримали травми. У потерпілих мігрантів не було документів, однак вони розповіли поліції, що походять з Афганістану та Пакистану.
Фото: btvnovinite.bg
Фото: btvnovinite.bg
Фото: btvnovinite.bg
Нагадаємо, чоловік віком близько 30 років, намагаючись перетнути ділянку траси під час чемпіонату України з міні-ралі на Миколаївщині, потрапив під колеса гоночного автомобіля й загинув.
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