Десятки тисяч людей у Франції вийшли на протести проти політики Макрона
За даними організаторів акцій, на вулиці у всій країні вийшли 250 тис. протестувальників, з яких у Парижі – 80 тис, повідомляє DW. Водночас поліція оцінила кількість протестувальників у Парижі в 21 тисячу осіб.
На початку акції у столиці поліція затримала кілька десятків осіб, деякі з них мали при собі зброю.
Демонстрації відбулися також зокрема в Ліоні, Марселі, Греноблі та Монпельє.
Генеральний секретар Компартії Франції П'єр Лоран, виступаючи перед мітингувальниками в Парижі, звинуватив Макрона в "авторитарних методах" і "зверхності".
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Еммануель Макрон відреагував на протести спокійно.
"Я не буду керувати з огляду на опитування чи демонстрації, бо цього у нас було вже вдосталь в минулому", – заявив Макрон напередодні, перебуваючи з візитом у Санкт-Петербурзі в Росії.
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