Десятки тисяч людей у Франції вийшли на протести проти політики Макрона

Профспілки заявляють про 250 тисяч учасників акцій по всій країні

Понад 60 організацій, передусім профспілки та партії лівого спрямування, закликали французів вийти в суботу, 26 травня, на акції протесту проти політики "на користь найбагатших", яку закидають президенту Еммануелю Макрону.

За даними організаторів акцій, на вулиці у всій країні вийшли 250 тис. протестувальників, з яких у Парижі – 80 тис, повідомляє DW. Водночас поліція оцінила кількість протестувальників у Парижі в 21 тисячу осіб.

На початку акції у столиці поліція затримала кілька десятків осіб, деякі з них мали при собі зброю.

Демонстрації відбулися також зокрема в Ліоні, Марселі, Греноблі та Монпельє.

Генеральний секретар Компартії Франції П'єр Лоран, виступаючи перед мітингувальниками в Парижі, звинуватив Макрона в "авторитарних методах" і "зверхності".



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG

Еммануель Макрон відреагував на протести спокійно.

"Я не буду керувати з огляду на опитування чи демонстрації, бо цього у нас було вже вдосталь в минулому", – заявив Макрон напередодні, перебуваючи з візитом у Санкт-Петербурзі в Росії.