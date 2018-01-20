Десятки тисяч людей вийшли на протест проти корупції в Бухаресті

Акції протесту пройшли й в інших містах Румунії

У столиці Румунії Бухаресті десятки тисяч людей вийшли на протест проти внесення змін до системи правосуддя та пом’якшення антикорупційного законодавства.

Про це повідомляє УНН.

Напередодні анонси протесту активно поширювалися у Facebook.

Вже о 12:00 на столичному вокзалі Gara de Nord місцеві активісти зустрічали своїх співгромадян з інших міст. У Бухарест прибули сотні груп активістів з усіх куточків країни.

Водночас інші учасники акції рухалися в Бухарест організованою автоколоною.

Люди сходилися на Університетську площу в центрі Бухареста, звідки планують попрямувати до офісу Омбудсмена, Конституційному суду.

Демонстрація закінчиться біля будівлі уряду. Люди тримали в руках національні триколори та прапори Євросоюзу. А також транспаранти із закликами "зберегти юстицію" і "все заради юстиції".



Фото: unn.com.ua



Фото: unn.com.ua

Нагадаємо, 11 грудня у столиці Румунії Бухаресті близько десяти тисяч осіб вийшли на протест проти планів керівної партії соціал-демократів щодо реформи судочинства.