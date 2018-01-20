Десятки тисяч людей вийшли на протест проти корупції в Бухаресті
Про це повідомляє УНН.
Напередодні анонси протесту активно поширювалися у Facebook.
Вже о 12:00 на столичному вокзалі Gara de Nord місцеві активісти зустрічали своїх співгромадян з інших міст. У Бухарест прибули сотні груп активістів з усіх куточків країни.
Водночас інші учасники акції рухалися в Бухарест організованою автоколоною.
Люди сходилися на Університетську площу в центрі Бухареста, звідки планують попрямувати до офісу Омбудсмена, Конституційному суду.
Демонстрація закінчиться біля будівлі уряду. Люди тримали в руках національні триколори та прапори Євросоюзу. А також транспаранти із закликами "зберегти юстицію" і "все заради юстиції".
Фото: unn.com.ua
Фото: unn.com.ua
Нагадаємо, 11 грудня у столиці Румунії Бухаресті близько десяти тисяч осіб вийшли на протест проти планів керівної партії соціал-демократів щодо реформи судочинства.
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