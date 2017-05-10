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Десятьом громадянам Грузії заборонили в'їзд в Україну через прорив кордону в "Шегинях"

Наразі невідомо, який термін заборони
Держприкордонслужба ініціювала скасування посвідок на проживання 6 громадянам Грузії, а 10 громадянам Грузії було заборонено в’їзд до України.
Десятьом громадянам Грузії заборонили в Фото: "Громадське"

Про це на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив перший заступник голови служби Василь Серватюк.

За його словами, це особи, які скоїли правопорушення при перетині кордону України 10 вересня разом із Міхеілом Саакашвілі.

"Ті особи, які ідентифіковані й визнані винними в порушенні порядку перетину держкордону, прибули до підрозділу Держприкордонслужби, на них складені були протоколи, і вони повернулись на територію своєї держави. Відповідно до повноважень ДПСУ, щодо цих осіб за порушення правил перетину держкордону було ухвалене рішення про заборону їм в’їзду на територію України на певний термін", – розповів Серватюк у коментарі "Радіо Свобода".

Нагадаємо, Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі і оштрафував його на 3400 грн.

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

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05 10 2017 08:19
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