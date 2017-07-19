Десятирічний американець знайшов череп тварини віком понад 1 млн років
Знахідку зумів впізнати професор біології з університету Нью-Мексико Пітер Хауд, розповідається на офіційному сайті університету.
"Я бігав і спіткнувся об частину бивня. Я приземлився обличчям поруч з нижньою щелепою. Я подивився далі, і там був ще один бивень", - розповів автор знахідки, який пішов у похід в пустелю зі своїми батьками для тестування рацій.
Виявилося, що дитина виявила скам'янілості стародавнього стегомастодона, представника роду вимерлих хоботних з сімейства гомфотерієві. На думку Хауда, бивень і знайдений череп належали особі, яка ходила по Землі близько 1,2 млн років тому.
Оскільки череп і нижня щелепа знайшлися в одному місці, вчені продовжують пошуки на цій території інших частин скелета цього предка слона. Цікаво, що розкопки на місці знахідки Спаркса зайняли кілька місяців - необхідно було отримати кілька дозволів і підготуватися до консервації дуже крихких кісток.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків