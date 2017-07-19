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Десятирічний американець знайшов череп тварини віком понад 1 млн років

Бивень і знайдений череп належали особі, яка ходила по Землі близько 1,2 млн років тому
Десятирічний житель штату Нью-Мексико Джуд Спаркс натрапив на череп предка слона, що жив понад мільйон років тому
Десятирічний американець знайшов череп тварини віком понад 1 млн років

Знахідку зумів впізнати професор біології з університету Нью-Мексико Пітер Хауд, розповідається на офіційному сайті університету.

"Я бігав і спіткнувся об частину бивня. Я приземлився обличчям поруч з нижньою щелепою. Я подивився далі, і там був ще один бивень", - розповів автор знахідки, який пішов у похід в пустелю зі своїми батьками для тестування рацій.

Виявилося, що дитина виявила скам'янілості стародавнього стегомастодона, представника роду вимерлих хоботних з сімейства гомфотерієві. На думку Хауда, бивень і знайдений череп належали особі, яка ходила по Землі близько 1,2 млн років тому.

Оскільки череп і нижня щелепа знайшлися в одному місці, вчені продовжують пошуки на цій території інших частин скелета цього предка слона. Цікаво, що розкопки на місці знахідки Спаркса зайняли кілька місяців - необхідно було отримати кілька дозволів і підготуватися до консервації дуже крихких кісток.

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