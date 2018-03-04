Детектив НАБУ збив дівчину на переході
Інцидент стався в Голосіївському районі Києва. Студентка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході, але на заборонний сигнал світлофора. Співробітник НАБУ в момент ДТП перебував за кермом власного автомобіля.
Постраждалу в непритомному стані госпіталізували.
Прес-служба НАБУ підтвердила інцидент агентству Українські Новини.
"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детектив НАБУ став учасником дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої постраждав пішохід", - сказали в прес-службі.
Зазначають, що співробітник бюро, як показала експертиза, був тверезим.
Нагадаємо, у Києві в ніч на 1 квітня на вулиці Нижній Вал сталася аварія за участю автомобіля дипломатичного представництва Росії Volkswagen та автомобіля таксі KIA.
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