Детектив НАБУ збив дівчину на переході

Студентка не дочекалася зеленого на світлофорі

Керівник одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро України ввечері в понеділок, 2 квітня, скоїв наїзд на пішохода.

Інцидент стався в Голосіївському районі Києва. Студентка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході, але на заборонний сигнал світлофора. Співробітник НАБУ в момент ДТП перебував за кермом власного автомобіля.

Постраждалу в непритомному стані госпіталізували.

Прес-служба НАБУ підтвердила інцидент агентству Українські Новини.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детектив НАБУ став учасником дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої постраждав пішохід", - сказали в прес-службі.

Зазначають, що співробітник бюро, як показала експертиза, був тверезим.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 1 квітня на вулиці Нижній Вал сталася аварія за участю автомобіля дипломатичного представництва Росії Volkswagen та автомобіля таксі KIA.