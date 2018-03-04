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Детектив НАБУ збив дівчину на переході

Студентка не дочекалася зеленого на світлофорі
Керівник одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро України ввечері в понеділок, 2 квітня, скоїв наїзд на пішохода.
Детектив НАБУ збив дівчину на переході Фото: google.com

Інцидент стався в Голосіївському районі Києва. Студентка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході, але на заборонний сигнал світлофора. Співробітник НАБУ в момент ДТП перебував за кермом власного автомобіля.

Постраждалу в непритомному стані госпіталізували.

Прес-служба НАБУ підтвердила інцидент агентству Українські Новини.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детектив НАБУ став учасником дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої постраждав пішохід", - сказали в прес-службі.

Зазначають, що співробітник бюро, як показала експертиза, був тверезим.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 1 квітня на вулиці Нижній Вал сталася аварія за участю автомобіля дипломатичного представництва Росії Volkswagen та автомобіля таксі KIA.

 
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03 04 2018 17:24
ТЕГИ: ДТП, НАБУ
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