Детективи НАБУ обшукують сина Авакова
Про це "Українській правді" повідомили два незалежних один від одного джерела.
За інформацією співрозмовників, обшуки проходять у сина Авакова – Олександра.
За даними співрозмовників, обшуки тривають у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.
Водночас речник міністра Наталя Статівко в коментарі УП зазначила: "Не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, краще, хай це зробить НАБУ".
Пізніше цю інформацію підтвердив сам Аваков.
"Так, прийшли до сина з обшуками", - повідомив він УП.
В НАБУ поки не надали офіційних коментарів.
Раніше бюро засекретило всю інформацію щодо розслідування справи про розкрадання в МВС під час закупівлі тактичних рюкзаків для потреб міністерства.
Як відомо, навесні 2016 року Національне антикорупційне бюро отримало в підслідність провадження щодо розкрадання у великих розмірах та зловживання службовим становищем у керівній структурі МВС при закупівлі за захищеною ціною 6000 тактичних рюкзаків для потреб підрозділів в АТО. 23 березня 2016 року за рішенням суду детективи НАБУ отримали доступ до рахунків компанії "Дніпровенд", яку пов'язують з сином голови МВС Олександром Аваковим. Розслідування справи триває вже майже рік.
Нагадаємо, в лютому нинішнього року було опубліковано відео, зняте прихованою камерою, на якому людина, схожа на сина голови МВС Арсена Авакова Олександра обговорює з людиною, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чоботаря поставку партії тактичних рюкзаків для підрозділів відомства за очевидно завищеною ціною.
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