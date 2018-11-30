Детективи НАБУ провели допит Продана: він мовчить

Ні підозрюваний, ні його захисники не надали "жодних підтверджуючих документів" про проходження лікування

30 листопада детективи Національного антикорупційного бюро провели допит колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

"Підозрюваний, порушуючи обіцянки у публічній площині про надання показань та документів по суті врученої підозри одразу по поверненню до України, від надання показів відмовився на підставі ст.63 Конституції України, жодних документів на обґрунтування своїх доводів по суті підозри не надав", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Faceboоk.

Також відзначається, що ні підозрюваний, ні його захисники не надали "жодних підтверджуючих документів" про поважність причин відсутності Продана на території України і про проходження лікування.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні колишньому виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану.

Раніше, генпрокурор Юрій Луценко заявив про "грубі порушення" з боку Продана. За словами генпрокурора, розслідування проводиться з початку лютого цього року і вже зібрано достатню доказову базу.

Мирослав Продан - близький соратник прем'єр-міністра Володимира Гройсман, який навіть заявив, що "доки я прем'єр-міністр, він буде керувати ДФС".