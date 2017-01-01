Гройсман розповів, що підірвати основи корупції можна шляхом децентралізації

Місцева влада повинна навчитися якісно управляти публічними фінансами та формувати бюджети, орієнтуючись на інтереси громадян.

"Наше завдання, щоб на місцевому рівні усі навчилися якісно управляти публічними фінансами. Найголовніше, щоб процес бюджетотворення на місцях - був інклюзивним і орієнтувався на інтереси громадян", - заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю телеканалу Eспресо.TV.

Він зауважив, що у багатьох громад уже формуються бюджети громадських ініціатив, де громадськість включається у процес, куди витрачати кошти, навіщо і здійснює контроль за їх використанням.

У цьому контексті Володимир Гройсман зазначив, що децентралізація дає можливість підірвати основи корупції. "Коли система дуже централізована, нею легко керувати щодо тіньових речей. А децентралізація навпаки все роздає на місця і там дуже важко централізовано будувати якісь корупційні схеми", - зазначив він.

Прем'єр-міністр заперечив поширювані чутки щодо знищення системи місцевого самоврядування. Бюджетом на 2017 рік у рамках продовження децентралізації передбачено і збільшення відповідальності місцевої влади, і збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

З року в рік місцеві бюджети в Україні збільшуються на +50%. Наступного року передбачається зростання доходів до місцевих бюджетів на +25%, зазначив Володимир Гройсман.

"Нова дорога у вашому селі, селищі, місті, новий тротуар, новий дитячий садочок, новий тролейбус, новий шкільний автобус, новий клуб, енергоефективність: нова котельня, освітлення, нове громадське середовище - це і є результат реформи з децентралізації влади", - підкреслив глава Уряду.

Він зауважив, що результат від децентралізації влади на місцях - різний, оскільки залежить від якості місцевої влади.

Прем'єр-міністр зауважив, що був ініціатором реформи з децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування, прийшовши працювати до центральної влади.

"Все робив для того і буду, щоб місцева влада, яку ми обираємо на місцях, мала гроші, компетенції, повноваження і була підконтрольна, у першу чергу, тим, хто її обирає", - запевнив Володимир Гройсман.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни у Бюджетний кодекс, згідно з якими частина витрат в освітній та медичній сферах тепер лягає на місцеву владу, а не на держбюджет, як раніше.