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Deutsche Bank заплатить $630 млн штрафу за нелегальні махінації з російськими акціями

10 млрд нелегально вивели з Росії за допомогою "дзеркальних" угод
Найбільший німецький банк Deutsche Bank заплатить штраф у розмірі 630 млн доларів за нелегальну схему виведення 10 млрд доларів із Росії.
Deutsche Bank заплатить $630 млн штрафу за нелегальні махінації з російськими акціями Фото: ibnlive.in.com

Фінансова організація погодилася виплатити 425 млн доларів за угодою, укладеною з департаментом фінансових послуг Нью-Йорка. Ще 204 млн доларів банк заплатить Управлінню фінансового регулювання і нагляду Великобританії (FCA), повідомляє ВВС.

У повідомленні нью-йоркського регулятора йдеться, що 10 млрд нелегально вивели з Росії за допомогою "дзеркальних" угод, які укладали через московський, лондонський і нью-йоркський офіси банку.

Американський і британський фінансові регулятори з'ясували, що "дзеркальні" транзакції здійснювали в Deutsche Bank з 2011 по 2015 рік.

У межах таких угод клієнти московського відділення банку розміщували замовлення на придбання акцій російських компаній у рублях. Після цього - часто того самого дня - пов'язані з покупцем компанії продавали ті самі акції за тією ж ціною в Лондоні. Продавець, як правило, був зареєстрований в офшорі і платив доларами.

До цієї схеми було залучено близько 12 компаній. Жодна з угод не має ознак економічної доцільності, йдеться в повідомленні департаменту фінансових послуг Нью-Йорка.

Влада США вважає, що Deutsche Bank мав "багато можливостей" виявити і припинити нелегальну схему, проте керівництво банку цими можливостями не скористалося.

Нагадаємо, перші звинувачення у фінансових махінаціях Deutsche Bankз'явилися наприкінці травня 2015 року.

Згодом контролюючі відомства США приступили до розслідування справи про імовірне відмивання грошей московською філією Deutsche Bank.

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