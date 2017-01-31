Deutsche Bank заплатить $630 млн штрафу за нелегальні махінації з російськими акціями
Фінансова організація погодилася виплатити 425 млн доларів за угодою, укладеною з департаментом фінансових послуг Нью-Йорка. Ще 204 млн доларів банк заплатить Управлінню фінансового регулювання і нагляду Великобританії (FCA), повідомляє ВВС.
У повідомленні нью-йоркського регулятора йдеться, що 10 млрд нелегально вивели з Росії за допомогою "дзеркальних" угод, які укладали через московський, лондонський і нью-йоркський офіси банку.
Американський і британський фінансові регулятори з'ясували, що "дзеркальні" транзакції здійснювали в Deutsche Bank з 2011 по 2015 рік.
У межах таких угод клієнти московського відділення банку розміщували замовлення на придбання акцій російських компаній у рублях. Після цього - часто того самого дня - пов'язані з покупцем компанії продавали ті самі акції за тією ж ціною в Лондоні. Продавець, як правило, був зареєстрований в офшорі і платив доларами.
До цієї схеми було залучено близько 12 компаній. Жодна з угод не має ознак економічної доцільності, йдеться в повідомленні департаменту фінансових послуг Нью-Йорка.
Влада США вважає, що Deutsche Bank мав "багато можливостей" виявити і припинити нелегальну схему, проте керівництво банку цими можливостями не скористалося.
Нагадаємо, перші звинувачення у фінансових махінаціях Deutsche Bankз'явилися наприкінці травня 2015 року.
Згодом контролюючі відомства США приступили до розслідування справи про імовірне відмивання грошей московською філією Deutsche Bank.
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