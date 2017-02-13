CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 12 лютого, британський співак Девід Боуї, який помер у 2016 році, був нагороджений чотирьма преміями Греммі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Девід Боуї посмертно отримав чотири премії Греммі
Девід Боуї помер 10 січня 2016 року
Девід Боуї Фото: apelzin.ru
Зокрема, Боуї переміг у номінації Кращий альтернативний альбом за свою останню платівку Blackstar, повідомляє Asssociated Press.
Також альбом отримав нагороду в номінації Кращий мастеринг.
Також композиція Blackstar стала кращою в номінації Найкраще рок-виконання та як Найкраща рок-пісня.
Нагадаємо, Девід Боуї помер 10 січня 2016 року після півтора роки боротьби з раком печінки.
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