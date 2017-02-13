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Девід Боуї посмертно отримав чотири премії Греммі

Девід Боуї помер 10 січня 2016 року
У неділю, 12 лютого, британський співак Девід Боуї, який помер у 2016 році, був нагороджений чотирьма преміями Греммі.
Девід Боуї посмертно отримав чотири премії Греммі Девід Боуї Фото: apelzin.ru

Зокрема, Боуї переміг у номінації Кращий альтернативний альбом за свою останню платівку Blackstar, повідомляє Asssociated Press.

Також альбом отримав нагороду в номінації Кращий мастеринг.

Також композиція Blackstar стала кращою в номінації Найкраще рок-виконання та як Найкраща рок-пісня.

Нагадаємо, Девід Боуї помер 10 січня 2016 року після півтора роки боротьби з раком печінки.

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13 02 2017 07:55
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