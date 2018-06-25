Дев'ять країн ЄС підписали угоду про спільні сили військового реагування

Сили реагування складатимуться з військовослужбовців низки країн ЄС і можуть бути розгорнуті за кордоном в умовах гуманітарних криз і громадянських воєн

Міністри оборони дев'яти країн ЄС включно з Великобританією підписали угоду про формування спільних Європейських сил військового реагування.

Як повідомляє Politico, ініціатива спільних сил, очолювана президентом Франції Еммануелем Макроном, у межах планів створення автономних європейських збройних сил оборони, буде спрямована на швидке розгортання військ у кризових ситуаціях поблизу кордонів Європи.

До групи належать Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Естонія, Іспанія і Португалія.

"Мета: щоб наші збройні сили навчилися пізнавати один одного і діяти разом", – сказала міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

"Завдяки обміну кадрами та спільним навчанням ми створимо європейську стратегічну культуру. Ми будемо готові передбачити кризи та оперативно та ефективно реагувати на них", – зазначила вона.

Ініціатива відрізнятиметься від європейського оборонного пакту, відомого як PESCO, який включає в себе всі країни-члени ЄС, крім Великої Британії, Мальти і Данії.

Велика Британія була "дуже зацікавлена в підписанні угоди, щоб підтримувати співпрацю з Європою за межами двосторонніх зв'язків", сказала Парлі.

Група буде працювати "якомога ближче з Європейським оборонним Союзом, тому що ми знаємо, що наші війська беруть участь або в НАТО, чи в ЄС, але також в місіях ООН або антитерористичних коаліціях", - сказала міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн перед зустріччю міністрів оборони в Люксембурзі.

У межах обговорення правил PESCO міністри оборони ЄС також домовилися встановити загальні умови для участі третіх держав у проектах PESCO в листопаді – правила, які також будуть застосовуватися до Великої Британії, щойно вона покине блок.

Сили реагування складатимуться з військовослужбовців низки країн ЄС і можуть бути розгорнуті за кордоном в умовах гуманітарних криз і громадянських воєн.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року 23 держави погодили створення оборонного союзу всередині ЄС, чотирма з 17 проектів програми якого керуватиме Німеччина.