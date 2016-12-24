Дев'ять млрд. виділили для ОТГ на дороги та лікарні у 2017 році

У 2017 році наявні об'єднані територіальні громади (ОТГ) отримають можливість використати близько 9 мільярдів гривень на важливі проекти - лікарні, дороги, котельні.

"Реформа із децентралізації є однією з ключових, і ми будемо продовжувати її, забезпечуючи громади дієвими повноваженнями та реальними коштами. Наступного року наявні об'єднані місцеві громади отримають можливість використати близько дев'яти мільярдів гривень на важливі проекти - лікарні, дороги, котельні, тощо. Це те, що дає можливість перетворювати політику на технологію досягнення конкретних результатів, зрозумілих кожному", - заявив Президент України Петро Порошенко під час відеозвернення до учасників Форуму новообраних голів та депутатів об'єднаних територіальних громад, повідомляє прес-служба Глави держави.

Він додав, що на порядку денному - розширення повноважень органів місцевого самоврядування в управлінні земельними ресурсами.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон №1509-VІІІ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів".