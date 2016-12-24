Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Дев'ять млрд. виділили для ОТГ на дороги та лікарні у 2017 році

Розширення повноважень органів місцевого самоврядування є ключовою реформою, - заявив Порошенко
У 2017 році наявні об'єднані територіальні громади (ОТГ) отримають можливість використати близько 9 мільярдів гривень на важливі проекти - лікарні, дороги, котельні.
Дев Фото:i.lb.ua

"Реформа із децентралізації є однією з ключових, і ми будемо продовжувати її, забезпечуючи громади дієвими повноваженнями та реальними коштами. Наступного року наявні об'єднані місцеві громади отримають можливість використати близько дев'яти мільярдів гривень на важливі проекти - лікарні, дороги, котельні, тощо. Це те, що дає можливість перетворювати політику на технологію досягнення конкретних результатів, зрозумілих кожному", - заявив Президент України Петро Порошенко під час відеозвернення до учасників Форуму новообраних голів та депутатів об'єднаних територіальних громад, повідомляє прес-служба Глави держави. 

Він додав, що на порядку денному - розширення повноважень органів місцевого самоврядування в управлінні земельними ресурсами.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон №1509-VІІІ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів".

Верховна Рада 8 вересня цього року прийняла закон щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів, яким внесла зміни до Бюджетного кодексу.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2016 17:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.