Дев'ятеро учнів двох львівських шкіл затримали за напад на ромський табір У причетності до нічної різанини підозрюють учнів львівських шкіл №36 і №83

За підозрою у нападі з різаниною на ромський табір у Львові затримали дев'ятьох учнів шкіл №36 і №85.

Фото: mvs.gov.ua

П'ятеро підлітків навчаються у школі №85, а четверо – у школі №36, - повідомляє Zaxid.net з посиланням на керівника Нацполіції Львівщини Валерія Середу. Раніше поліцейські повідомляли, що затримали сімох учасників нападу віком 16-17 років та організатора злочину, яким виявився 20-річний Андрій Тичка. Згодом прокуратура повідомила про затримання 11 учасників нападу. Нагадаємо, пізно ввечері 23 червня у Львові напали на табір ромів, унаслідок чого загинув один чоловік та ще троє людей дістали поранення. Поліція вилучила ніж, яким смертельно поранили 24-річного чоловіка під час нападу на табір ромів, а також затримала всіх нападників. Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. Нападникам повідомили про підозру. Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові.

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