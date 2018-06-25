Дев'ятеро учнів двох львівських шкіл затримали за напад на ромський табір
П'ятеро підлітків навчаються у школі №85, а четверо – у школі №36, - повідомляє Zaxid.net з посиланням на керівника Нацполіції Львівщини Валерія Середу.
Раніше поліцейські повідомляли, що затримали сімох учасників нападу віком 16-17 років та організатора злочину, яким виявився 20-річний Андрій Тичка. Згодом прокуратура повідомила про затримання 11 учасників нападу.
Нагадаємо, пізно ввечері 23 червня у Львові напали на табір ромів, унаслідок чого загинув один чоловік та ще троє людей дістали поранення. Поліція вилучила ніж, яким смертельно поранили 24-річного чоловіка під час нападу на табір ромів, а також затримала всіх нападників. Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. Нападникам повідомили про підозру.
Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові.
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