У США дев’ятирічний хлопчик скасував заборону на гру в сніжки у своєму місті

У місті Северанс на півночі штату Колорадо скасували заборону на гру в сніжки, яка діяла майже сто років.

Сніг у Северанс випадає часто, але грати в сніжки у місті не можна було близько ста років. Правило стало частиною постанови, що забороняє кидати каміння та інші снаряди в людей, тварин, машини або будівлі. Сніжки теж потрапили під визначення “снаряд”.

“Діти Северанс хочуть грати у сніжки так само, як і їхні однолітки в інших частинах світу. Взимку у нас на вулицях більше особливо і робити нічого. Я хочу грати у сніжки, не побоюючись наслідків”, – сказав Бест, виступаючи перед членами міської ради. На підтвердження громадської підтримки ініціативи школяр представив петицію, яку підписали понад двадцять дітей. Коли члени міськради запитали хлопчика, в кого він кине сніжок у першу чергу, він вказав на свого молодшого брата. У бесіді з журналістами Бест зізнався в неодноразовому порушенні діючого дотепер обмеження, зазначає BBC

Хоча за весь час дії цього положення до відповідальності не був притягнутий жоден житель міста, а в бесіді з журналістами Бест зізнався в неодноразовому порушенні діючого дотепер обмеження, легалізація гри у сніжки, на думку мера міста, заслуговувала уваги влади. “У демократичному суспільстві вік не перешкода цивільним ініціативам. Кожен може щось змінити,” – додав він. У підсумку члени міської ради схвалили скасування заборони одноголосно.

Школяр планує і далі змінювати місцеве законодавство. У Северансі існує закон, який визначає в категорію домашніх тварин тільки кішок або собак, і дозволяє сім’ям тримати не більше трьох звірів. Дейн хоче змінити його, тому що у нього “нелегально” живе морська свинка.

“Ми пишаємося тим, що він проявляє ініціативу, щоб внести якісь зміни, якими б маленькими вони не були”, – сказав батько хлопчика Деррік Бест.