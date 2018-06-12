У США дев’ятирічний хлопчик скасував заборону на гру в сніжки у своєму місті
Сніг у Северанс випадає часто, але грати в сніжки у місті не можна було близько ста років. Правило стало частиною постанови, що забороняє кидати каміння та інші снаряди в людей, тварин, машини або будівлі. Сніжки теж потрапили під визначення “снаряд”.
“Діти Северанс хочуть грати у сніжки так само, як і їхні однолітки в інших частинах світу. Взимку у нас на вулицях більше особливо і робити нічого. Я хочу грати у сніжки, не побоюючись наслідків”, – сказав Бест, виступаючи перед членами міської ради. На підтвердження громадської підтримки ініціативи школяр представив петицію, яку підписали понад двадцять дітей. Коли члени міськради запитали хлопчика, в кого він кине сніжок у першу чергу, він вказав на свого молодшого брата. У бесіді з журналістами Бест зізнався в неодноразовому порушенні діючого дотепер обмеження, зазначає BBC
Хоча за весь час дії цього положення до відповідальності не був притягнутий жоден житель міста, а в бесіді з журналістами Бест зізнався в неодноразовому порушенні діючого дотепер обмеження, легалізація гри у сніжки, на думку мера міста, заслуговувала уваги влади. “У демократичному суспільстві вік не перешкода цивільним ініціативам. Кожен може щось змінити,” – додав він. У підсумку члени міської ради схвалили скасування заборони одноголосно.
Школяр планує і далі змінювати місцеве законодавство. У Северансі існує закон, який визначає в категорію домашніх тварин тільки кішок або собак, і дозволяє сім’ям тримати не більше трьох звірів. Дейн хоче змінити його, тому що у нього “нелегально” живе морська свинка.
“Ми пишаємося тим, що він проявляє ініціативу, щоб внести якісь зміни, якими б маленькими вони не були”, – сказав батько хлопчика Деррік Бест.
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