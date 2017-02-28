Деякі політики "Самопомочі" кажуть те саме, що бойовики, - Гройсман

"Може, це випадковість, але в такі випадковості я не вірю"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у вівторок, 28 лютого, зібрав на нараду в Будинку уряду представників українських заводів, щоб обговорити вплив блокади на Донбасі на українську промисловість.

Під час свого виступу він різко розкритикував партію "Самопоміч", - інформує LB.ua

"Я теж проти торгівлі на крові. Я ще не бачив жодної здорової людини, яка була би "за". Але я за Україну і за українців", - заявив він.

На його думку, "так звана блокада", яку організували і підтримують представники "Самопомочі", негативно впливає на державу та її громадян, що тільки грає на руку противнику.

"Я говорив, що деякі політики "Самопомочі" абсолютно, наче по нотах, кажуть те саме, що говорять російські бойовики. Може, це випадковість, але в такі випадковості я не вірю", - заявив він.

Нагадаємо, 28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.