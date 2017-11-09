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Деякі станції метро в Києві не працюють через задимлення: утворилася сильна тиснява

Поруч з метро "Контрактова площа" наразі перебувають пожежні авто та "швидкі"
На синій гілці Київського метрополітену не працюють деякі станції метро через задимлення.
Деякі станції метро в Києві не працюють через задимлення: утворилася сильна тиснява Фото: Alexander Kleimenov

"Синя гілка. Рух "Героїв Дніпра - Майдан Незалежності" та "Оболонь" - "Теремки". "Контрактова площа" - "Тараса Шевченка" виявлено задимлення", - повідомляє метрополітен у Twitter.

Водночас "Українська правда" повідомляє, що по гучномовцю в метро оголосили, що станції "Тараса Шевченка" та "Петрівка" не працюють.


Біля метро Поштова площа. Фото: Ірина Андрейців

Задимленим сталося в тунелі між метро "Петрівка" і "Тараса Шевченка". "Можливо, це технічне обладнання", - додав співрозмовник "Української правди".


Правоохоронці не впускають в метро. Фото Ірини Андрейців

Поруч з метро "Контрактова площа" наразі перебувають пожежні авто та "швидкі".


Фото: Анна Григораш

Через тимчасове припинення роботи "синьої" гілки у час-пік метро сталася тиснява, інформує ТСН.ua.

Великі черги стоять у переході на "Майдані Незалежності", купа людей - на платформі в очікуванні потяга. Людей везуть лише у напрямку "Теремків".

Нагадаємо, що столична поліція в межах всеукраїнської операції під умовною назвою "Зброя та вибухівка", що триває цими днями, затримала на станції метро "Лівобережна" чоловіка, який віз під курткою шаблю.

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11 09 2017 19:58
ТЕГИ: Київ, метро
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