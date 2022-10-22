Деякі заклади освіти переносять осінні канікули на зиму

Таке рішення прийнято для економії світла та опалення

Окремі місцеві органи влади та заклади освіти ухвалили рішення перенести осінні канікули на зиму для економії електроенергії та опалення.

Про це освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив у Facebook.

"У цей складний період воєнного часу Україна зазнала руйнування об'єктів критичної інфраструктури, тому ми маємо проблеми з постачанням електроенергії, можливі й проблеми з опаленням. Це все впливає на освітній процес. Адже заклади освіти не зможуть повноцінно здійснювати очне навчання учнів та студентів. Під час повітряної тривоги перебування в укритті без світла й опалення стає випробуванням та певною загрозою для здоров’я", - зазначив Горбачов.

Водночас, за його словами, і під час дистанційного навчання також виникають проблеми. Не всі вчителі й викладачі зможуть організовувати таке навчання у синхронному режимі, а учні мають проблеми з підключенням до інтернету та електропостачанням під час приєднання до онлайн-уроків, своєчасного виконання та надсилання онлайн-завдань педагогам.

"Деякі місцеві органи влади та заклади освіти приймають рішення про перенесення осінніх канікул на зимовий період або інші варіанти ущільнення освітнього процесу для того, щоб використати для навчання відносно теплу пору року, коли опалення або не потрібно взагалі, або коли воно не так енерговитратне. Ці рішення непрості, але потрібні. Варто також розглянути можливість продовження навчання в перший місяць літа", - зауважив Горбачов.

Але, на думку Горбачова, під час довготривалих канікул у керівників органів управління освітою та керівників закладів освіти може виникнути спокуса примусово відправити педагогів у відпустку за власний рахунок або тимчасово розірвати трудові відносини для економії освітньої субвенції. До офісу освітнього омбудсмена вже надходила велика кількість звернень про такі випадки, які відбувалися під час літніх канікул.

"Наголошую, що подібні спроби "зекономити на освіті" не лише незаконні, але й глибоко неетичні, бо свідчать про повне нерозуміння чиновниками важливості освіти, а також - про ганебну зневагу до освітян", - підкреслив Горбачов.

Він закликав надавати пропозиції щодо забезпечення прав учасників освітнього процесу.

"Окреме важливе питання - дотримання прав педагогічних працівників, зокрема - на вчасну виплату заробітної плати у розмірах, визначених чинним законодавством. Про це ми готуємо окрему публікацію, яку Служба освітнього омбудсмена незабаром оприлюднить. Ваші пропозиції будуть опрацьовані та надіслані відповідним органам влади", - повідомив Горбачов.