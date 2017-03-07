Дейдей про звинувачення у корупції: Грузини не повинні керувати нашою країною

Народний депутат Євген Дейдей запевняє, що підозра в незаконному збагаченні щодо нього фейкова і є тиском на нього, як народного депутата з боку НАбУ.

"Ви знаєте, як в Одесі ми боролися з грузинською мафією... Зараз, коли ми змогли їх всіх звідти вигнати, така виходить розправа. Так не повинно бути, Юрій Віталійович. Грузини не повинні правити у нас в країні", - заявив нардеп під час засідання регламентного комітету Верховної Ради у понеділок.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея за підозрою у правопорушенні за ч. 3 ст. 368-2 КК України - "незаконне збагачення".

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".

Нардеп припустив, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава, "за вказівкою Саакашвілі ініціював цю нісенітницю".