ДФС не перевірятиме ФОПи при закритті

Варто переглянути накази і створити більш конкретні вимоги – в яких випадках потрібна перевірка

Державна фіскальна служба пропонує переглянути критерії для проведення обов’язкової перевірки фізосіб-підприєців при їх закритті та спрощення процедури зняття їх з податкового обліку.

Відповідно до діючого законодавства ДФС зобов'язана перевірити кожну фізичну особу-підприємця в процесі його ліквідації, - повідомив голова ДФС Роман Насіров під час засідання Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, інформує прес-служба відомства.

"Водночас, враховуючи цьогорічні нововведення щодо необхідності сплати ФОПами єдиного внеску навіть при відсутності прибутку, з 1 грудня 2016 року до 20 лютого 2017 близько 330 тисяч підприємців припинили свою діяльність. При цьому, більшість закритих ФОПів були "сплячими" та давно не вели господарську діяльність", - йдеться у повідомленні.

"На цей рахунок існує два накази Мінфіну. Один з них стосується ЄСВ, другий – всіх інших податків. Ми вважаємо, що варто переглянути ці накази і створити більш конкретні вимоги – в яких випадках, в залежності від критеріїв тієї фізособи-підприємця, що закривається, яка потрібна чи не потрібна перевірка", - сказав Насіров.

Масове закриття ФОПів пов’язане зі змінами до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". З 1 січня 2017 року всі фізичні особи-підприємці зобов’язані регулярно сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривні на місяць.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що заборгованість ФОП склала 3,5 мільярда гривень, зокрема борг до держбюджету - понад 1,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - понад 2 млрд грн.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева стверджує, що масове припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОПів), не мало негативного впливу на бюджет.