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ДФС і "Нафтогаз" можуть підписати мирову угоду щодо штрафів Коболєва

Перевірка підстав для нарахування штрафу Коболєва закінчиться орієнтовно 4 квітня
Державна фіскальна служба (ДФС) розглядає варіант укладення мирової угоди з НАК "Нафтогаз України" в рамках судового процесу у зв'язку зі штрафами у розмірі 7 і 1,3 млрд грн, які було накладено на голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва Енергетичною митницею ДФС.
ДФС і "Нафтогаз" можуть підписати мирову угоду щодо штрафів Коболєва Андрій Коболєв. Фото: AFP

Про це заявив в. о. голови ДФС України Мирослав Продан, передає "112 Україна"

"Ми розглядаємо різні варіанти. В тому числі і укладення мирової угоди (з НАК "Нафтогаз України"), - сказав Продан.

Зазначається, що рішення буде прийнято за результатами перевірки, яка завершиться 4 квітня. Перевірка правомірності штрафних санкцій проводиться за дорученням Президента Петра Порошенка з початку березня.

Нагадаємо, енергетична митниця ДФС оштрафувала главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва на 8 мільярдів гривень через його відмову розмитнювати російський газ, який поставляється з Росії на окуповані території.

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26 03 2018 15:15
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