ДФС і "Нафтогаз" можуть підписати мирову угоду щодо штрафів Коболєва

Державна фіскальна служба (ДФС) розглядає варіант укладення мирової угоди з НАК "Нафтогаз України" в рамках судового процесу у зв'язку зі штрафами у розмірі 7 і 1,3 млрд грн, які було накладено на голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва Енергетичною митницею ДФС.

Про це заявив в. о. голови ДФС України Мирослав Продан, передає "112 Україна".

"Ми розглядаємо різні варіанти. В тому числі і укладення мирової угоди (з НАК "Нафтогаз України"), - сказав Продан.

Зазначається, що рішення буде прийнято за результатами перевірки, яка завершиться 4 квітня. Перевірка правомірності штрафних санкцій проводиться за дорученням Президента Петра Порошенка з початку березня.

Нагадаємо, енергетична митниця ДФС оштрафувала главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва на 8 мільярдів гривень через його відмову розмитнювати російський газ, який поставляється з Росії на окуповані території.