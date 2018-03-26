ПОЛІТИКА НОВИНИДержавна фіскальна служба (ДФС) розглядає варіант укладення мирової угоди з НАК "Нафтогаз України" в рамках судового процесу у зв'язку зі штрафами у розмірі 7 і 1,3 млрд грн, які було накладено на голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва Енергетичною митницею ДФС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДФС і "Нафтогаз" можуть підписати мирову угоду щодо штрафів Коболєва
Перевірка підстав для нарахування штрафу Коболєва закінчиться орієнтовно 4 квітня
Андрій Коболєв. Фото: AFP
Про це заявив в. о. голови ДФС України Мирослав Продан, передає "112 Україна".
"Ми розглядаємо різні варіанти. В тому числі і укладення мирової угоди (з НАК "Нафтогаз України"), - сказав Продан.
Зазначається, що рішення буде прийнято за результатами перевірки, яка завершиться 4 квітня. Перевірка правомірності штрафних санкцій проводиться за дорученням Президента Петра Порошенка з початку березня.
Нагадаємо, енергетична митниця ДФС оштрафувала главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва на 8 мільярдів гривень через його відмову розмитнювати російський газ, який поставляється з Росії на окуповані території.
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