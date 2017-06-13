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ДФС надає розстрочки переважно компаніям Ахметова

3 з 7 вище компаній, які отримували розстрочення податкових платежів (ТОВ "ДТЕК Свердлоантрацит", ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ "Київенерго") належать Ахметову
Державна фіскальна служба надавала податкову розстрочку у 2017 році переважно компаніям Ахметова.
ДФС надає розстрочки переважно компаніям Ахметова Фото: з вільних джерел

Так, у відповідь на запит ДФС надала список компаній, які з 1 січня 2017 до 1 липня 2017 року отримували розстрочення податкових платежів, - інформує "Економічна правда".

3 з 7 вище зазначених компаній (ТОВ "ДТЕК Свердлоантрацит", ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ "Київенерго") належать Ахметову.  Наразі ТОВ "ДТЕК Свердлоантрацит" знаходиться на непідконтрольній території.

Співвласником "Богдан Моторс" раніше був Петро Порошенко, а тепер компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському, першому заступнику секретаря РНБОУ.

Почесним президентом ПАТ "Концерну АВЕК і КО" є колишній депутат Олександр Фельдман.

"Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом", як відомо, є державним підприємством.

Нагадаємо, відомий депутат Олександр Онищенко, розшукується через те що, його компанії, на думку правоохоронців, незаконно отримували розстрочку. Екс-голова ДФС Роман Насіров звинувачується у наданні розстрочення зі сплати рентної плати компаніям Онищенка з порушенням вимог закону.

Обставини, через які розстрочку можна вважати наданою з порушенням закону: наявність ризику виникнення або накопичення податкового боргу; економічне обґрунтування, що підприємства в майбутньому зможуть сплатити платежі за розстрочкою; актуальна фінансову звітність.

Уперше розстрочення зі сплати ренти Онищенку надав ще на початку 2015 року тодішній голова ДФС Ігор Білоус. Підприємства Онищенка договори про розстрочення не виконували, розстрочені платежі кілька місяців не сплачувалися, а заборгованість підприємства перед бюджетом невпинно зростала.

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13 06 2017 21:36
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