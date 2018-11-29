ДФС назвала суму збитків від блокування кордону "євробляхерами" "Євробляхи" блокували близько 10 пунктів пропуску на державному кордоні

Через блокування пунктів пропуску Волинської, Закарпатської та Львівської митниць ДФС власниками транспортних засобів на іноземній реєстрації державний бюджет щодня в середньому втрачав близько 45 мільйонів гривень.

Фото: dpsu.gov.ua

Левова доля втрат прийшлася на Львівську митницю – 30 млн гривень, повідомляється на сайті ДФС. Якщо, наприклад, 20 листопада середньоденні відрахування від цих трьох митниць складали 189 млн гривень, то вже 27 листопада показник склав 145 млн гривень, зазначає ДФС. "Євробляхи" блокували близько 10 пунктів пропуску на державному кордоні, що призвело до заторів та значно ускладнило перетин кордону учасниками міжнародного руху. 28 листопада роботу усіх пунктів пропуску на ділянці західного кордону було нормалізовано. Власники автомобілів на єврономерах протестували через набуття чинності нових законодавчих норм про легалізацію ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією. Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

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