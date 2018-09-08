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ДФС перевіряє податкову звітність "Динамо"

Приводом для розслідування стала інформація ЗМІ про занижені цифри в зарплатній відомості клубу
У Державній фіскальній службі (ДФС) підтвердили, що почалася перевірка податкової звітності ФК "Динамо".
ДФС перевіряє податкову звітність "Динамо" Брати Суркіси. Фото: avto-polis.kiev.ua

Приводом для розслідування стала інформація ЗМІ про занижені цифри в зарплатній відомості "Динамо". Згідно з цими даними, середня зарплата футболістів "Динамо" становила 18-20 тисяч гривень на місяць, пише "Футбол 1".

Як нагадує ресурс, екс-гравець "Динамо" Дерліс Гонсалес в пресі заявив, що заробляє 110 тисяч доларів на місяць. У той же час, за інформацією ЗМІ, у зарплатній відомості напроти прізвища парагвайця була вказана сума, що ледь перевищує 18 тисяч гривень.


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"Відповідна інформація направлена ​​для подальшого вжиття заходів податкового контролю. У разі встановлення фактів порушень вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, будуть вжиті заходи щодо їх усунення", - прокоментували в ДФС рішення почати перевірку.

Нагадаємо, що Київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" в рамках 3-го туру чемпіонату України з футболу.

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09 08 2018 10:37
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