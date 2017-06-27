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Державна фіскальна служба зупинила прийом електронних документів через вірусну атаку

Митні платежі будуть проводитися в автономному режимі
Державна фіскальна служба стала черговою жертвою вірусної атаки і зупинила в зв'язку з цим прийом електронних документів.
Державна фіскальна служба зупинила прийом електронних документів через вірусну атаку Фото: tsn.ua

"У зв'язку з потужною хакерською атакою 27 червня 2017 на комп'ютерну мережу ДФС відключені некритичні елементи мережі. У штатному режимі працює митне оформлення. Прийом електронних документів (звітності, податкових накладних та інших) тимчасово призупинено з 18:00 27.06.2017. Всі електронні документи, що надійшли в ДФС до 18:00, будуть оброблені днем прийняття", - повідомляє ДФС.

Може спостерігатися зниження швидкості обробки інформації, додали там.

Заблоковано роботу відділень банків у пунктах пропуску на державному кордоні.

ДФС досягла домовленості з Украгазбанк щодо забезпечення прийому митних платежів в автономному режимі.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС та інші.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

Вірус-вимагач вражає комп'ютерні мережі, пропонуючи сплатити еквівалент $300 в Bitcoin.
 

Служба безпеки України повідомила, що поразка комп'ютерних мереж сталася з допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-ransomware (вірусу-здирника), який в даний час вивчається.

 

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27 06 2017 20:16
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