Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ДФС розпочала розслідування Марушевської

Марушевська відкинула всі звинувачення
Екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевская потрапила під слідство за підозрою в корупції.
ДФС розпочала розслідування Марушевської Юлія Марушевська. Фото: odesa.depo.ua

Таку інформацію повідомив голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, інформує Reuters.

За його словами, фіскальна служба почала розслідування у зв'язку з фактами заниження ціни товарів та іншими порушеннями.

У якості доказу Насіров сказав агентству, що протягом декількох тижнів після відставки Марушевскої в середині листопада митниця Одеської області збільшила свої доходи на 30% (300 млн грн).

Сама ж Марушевська відкинула всі звинувачення.

Нагадаємо, що 5 грудня голова Одеської митниці Блія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.

Відзначимо, що Юлія Марушевська 14 листопада написала заяву на звільнення з посади голови Одеської митниці.

У відповідь голова Державної фіскальної служби Роман Насіров відмовився прийняти заяву про відставку керівника Одеської митниці Юлії Марушевської.

У свою чергу Марушевська заявила, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров почав дисциплінарне провадження для оголошення їй догани.

Врешті-решт, виконувачем обов'язків керівника Одеської митниці було призначено Олексія Василенка.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2016 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.