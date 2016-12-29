ДФС розпочала розслідування Марушевської

Екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевская потрапила під слідство за підозрою в корупції.

Таку інформацію повідомив голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, інформує Reuters.

За його словами, фіскальна служба почала розслідування у зв'язку з фактами заниження ціни товарів та іншими порушеннями.

У якості доказу Насіров сказав агентству, що протягом декількох тижнів після відставки Марушевскої в середині листопада митниця Одеської області збільшила свої доходи на 30% (300 млн грн).

Сама ж Марушевська відкинула всі звинувачення.

Нагадаємо, що 5 грудня голова Одеської митниці Блія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.