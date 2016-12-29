ДФС розпочала розслідування Марушевської
Таку інформацію повідомив голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, інформує Reuters.
За його словами, фіскальна служба почала розслідування у зв'язку з фактами заниження ціни товарів та іншими порушеннями.
У якості доказу Насіров сказав агентству, що протягом декількох тижнів після відставки Марушевскої в середині листопада митниця Одеської області збільшила свої доходи на 30% (300 млн грн).
Сама ж Марушевська відкинула всі звинувачення.
Нагадаємо, що 5 грудня голова Одеської митниці Блія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.
Відзначимо, що Юлія Марушевська 14 листопада написала заяву на звільнення з посади голови Одеської митниці.
У відповідь голова Державної фіскальної служби Роман Насіров відмовився прийняти заяву про відставку керівника Одеської митниці Юлії Марушевської.
У свою чергу Марушевська заявила, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров почав дисциплінарне провадження для оголошення їй догани.
Врешті-решт, виконувачем обов'язків керівника Одеської митниці було призначено Олексія Василенка.
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