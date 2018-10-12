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ДФС: середня вартість розмитнення авто за новими правилами складає 65,8 тис

Найбільше "євроблях" розмитнила чернівецька та волинська митниці
Державна фіскальна служба України повідомила про розмитнення тисячного автомобіля на єврономерах за новими правилами. При цьому, в середньому, бюджет отримував 65,8 тисяч гривень доходу від розмитнення однієї "євробляхи".
ДФС: середня вартість розмитнення авто за новими правилами складає 65,8 тис Фото: vkurse.ua

"Загалом з 26 листопада по 10 грудня 2018 року, тобто з моменту першого оформлення транспортного засобу на іноземній реєстрації за новими правилами, до бюджету перераховано 65,8 млн грн, економія громадян склала 38,6 млн грн", - повідомили у ДФС.

У розрахунку на одну нерозмитнену автівку, сума платежів до бюджету складає 65,8 тисяч гривень.

Податківці також зазначають, що найбільше "євроблях" розмитнила чернівецька та волинська митниці. Крім цього, власники "євроблях" добровільно сплатили близько 7 мільйонів гривень штрафів за порушення умов перебування автомобілів в Україні.

Раніше стало відомо, що за перший тиждень дії нових правил розмитнення авто в Україні, власники узаконили лише 74 "євробляхи".

За даними Державної фіскальної служби України, за перші чотири дні дії нових правил розмитнення автомобілів на єврономерах розмитнили 15 транспортних засобів. При цьому, до бюджету перераховано 890 тисяч гривень.

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10 12 2018 15:00
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