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ДФС запідозрила 18 столичних АЗС у нелегальній торгівлі паливом

18 столичних АЗС підозрюють у нелегальній торгівлі паливом
Управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби (ДФС) в Києві звернулося до суду з проханням заарештувати 18 заправних станцій на території Києва і прилеглих районах Київської області.
ДФС запідозрила 18 столичних АЗС у нелегальній торгівлі паливом Фото: EPA/UPG

Відзначається, що ці 18 об'єктів є речовими доказами у кримінальному провадженні, відкритому за статтею фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків. Слідство вважає, що через 18 АЗС відбувається реалізація неврахованого бензину, ДТ та скрапленого газу, йдеться в ухвалах Деснянського районного суду Києва, пише галузеве видання enkorr.

У матеріалах розслідування фігурують компанії ВСД, Інтер Глобал та Інтер Глобал ПК.

"Невстановлені особи протягом 2017-2018 рр. (діяли, - ред.) навмисне, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була спрямована на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту на ПДВ для інших суб'єктів підприємницької діяльності - а саме компанії Інтер Глобал та Інтер Глобал ПК, які використовують оформлені на фіктивні суб'єкти діяльності - а саме компанія ВСД - автозаправні станції, через які здійснюється реалізація неврахованого скрапленого газу, бензину та дизельного палива ", - йдеться в судовому документі.

Також в якості свідка був допитаний чоловік, який є одночасно директором, бухгалтером і засновником компанії ВСД. Він повідомив, що за грошову винагороду заснував цю компанію і передав реєстраційні документи невстановленим особам.

По одному з об'єктів в Києво-Святошинському районі Києва (с. Білогородка) 18 жовтня було проведено обшук. Слідчі ДФС задокументували, що АГЗП компанії ВСД працює без дозвільних документів, пише видання.

29 жовтня слідчий суддя Деснянського району повернув звернення прокуратури і ГФС про накладення арештів на доопрацювання.

Управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби (ДФС) в Києві звернулося до суду з проханням заарештувати 18 заправних станцій на території Києва і прилеглих районах Київської області.

Про це йдеться в ухвалах Деснянського районного суду Києва, пише галузеве видання enkorr.

Відзначається, що ці 18 об'єктів є речовими доказами у кримінальному провадженні, відкритому за статтею фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків. Слідство вважає, що через 18 АЗС відбувається реалізація неврахованого бензину, ДТ та скрапленого газу.

У матеріалах розслідування фігурують компанії ВСД, Інтер Глобал та Інтер Глобал ПК.

"Невстановлені особи протягом 2017-2018 рр. (діяли, - ред.) навмисне, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була спрямована на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту на ПДВ для інших суб'єктів підприємницької діяльності - а саме компанії Інтер Глобал та Інтер Глобал ПК, які використовують оформлені на фіктивні суб'єкти діяльності - а саме компанія ВСД - автозаправні станції, через які здійснюється реалізація неврахованого скрапленого газу, бензину та дизельного палива ", - йдеться в судовому документі.

Також в якості свідка був допитаний чоловік, який є одночасно директором, бухгалтером і засновником компанії ВСД. Він повідомив, що за грошову винагороду заснував цю компанію і передав реєстраційні документи невстановленим особам.

По одному з об'єктів в Києво-Святошинському районі Києва (с. Білогородка) 18 жовтня було проведено обшук. Слідчі ДФС задокументували, що АГЗП компанії ВСД працює без дозвільних документів, пише видання.

29 жовтня слідчий суддя Деснянського району повернув звернення прокуратури і ГФС про накладення арештів на доопрацювання.

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01 11 2018 20:50
ТЕГИ: АЗС, паливо, ДФС
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