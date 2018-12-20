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ДФС здійснює обшук в офісі харківської IT-компанії Brander

"Мабуть, хочеться грошей"
IT-компанія Brander (Харків) заявляє про здійснення в її офісі незаконного обшуку співробітниками Державної фіскальної служби (ДФС).
ДФС здійснює обшук в офісі харківської IT-компанії Brander Фото: gettyimages.com

"Просто зараз у Харкові відбувається незаконний обшук в IT-компанії Brander. Без жодних виразних процесуальних підстав втручаються в господарську діяльність і здійснюють незаконні слідчі дії, обмежуючи свободу пересування та зупиняючи госпдіяльність підприємства, що сплачує величезні податки в державну казну. Мабуть, хочеться грошей", - йдеться в заяві компанії на її сторінці в Facebook, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні зазначено, що слідчий і оперативники ДФС чинять незаконний психічний тиск, прямо погрожують працівникам компанії, не випускають людей, що перебувають у приміщенні.

"За абсолютно незв'язаною статтею з ухвалою про огляд намагаються здійснити обшуки та незаконні допити осіб на кількох непов'язаних підприємствах під одним ЄРДР", - заявляють у Brander.

Brander - компанія-розробник веб-сайтів і мобільних пристроїв повного циклу, розташована в Харкові. Зокрема, здійснювала кастомну розробку інтернет-магазину для найбільшого оператора мобільного зв'язку компанії "Київстар". Серед клієнтів компанії - КредоБанк, ПУМБ, ювелірний дім "Золотий вік". У держреєстрі фізичних і юросіб-підприємців власником і керівником двох компаній "Брендер" та "Брендер Мобайл" значиться фізична особа Ігор Загорулько.

Нагадаємо, 18 грудня поліція під час обшуку на складі одного з підприємств міста Нікополя Дніпропетровської області виявили близько 15 тонн детонаторів до снарядів калібру 122 мм і 125 мм.

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20 12 2018 20:37
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