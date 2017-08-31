Ді Капріо пожертвував мільйон доларів потерпілим від нищівного урагану "Харві"

Благодійний фонд голлівудського актора Леонардо Ді Капріо пожертвував мільйон доларів новоствореному фонду допомоги жертвам урагану "Гарві" в Техасі United Way Harvey Recovery Fund.

Фонд для збору коштів заснувала найбільша у світі некомерційна організація United Way Worldwide, повідомляє Associated Press.

"Ми неймовірно вдячні за щедрість Леонардо Ді Капріо і його фонду. Щоб дати відсіч урагану "Гарві", від кожного з нас потрібно все, на що він здатний, і це те, чим є ця пожертва", - сказав Браян Галлахер, президент і виконавчий директор United Way.

Агентство зазначає, що багато знаменитостей вирішили допомогти грошима жертвам урагану "Гарві". Наприклад, актриса Сандра Буллок 29 серпня пожертвувала мільйон доларів США американському Червоному Хресту.

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Нагадаємо, що збитки від урагану "Гарві" оцінюють у $125 млрд.