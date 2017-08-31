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Ді Капріо пожертвував мільйон доларів потерпілим від нищівного урагану "Харві"

Багато знаменитостей вирішили допомогти грошима жертвам стихії
Благодійний фонд голлівудського актора Леонардо Ді Капріо пожертвував мільйон доларів новоствореному фонду допомоги жертвам урагану "Гарві" в Техасі United Way Harvey Recovery Fund.
Ді Капріо пожертвував мільйон доларів потерпілим від нищівного урагану "Харві" Леонардо Ді Капріо. Фото: katrenstyle.ru

Фонд для збору коштів заснувала найбільша у світі некомерційна організація United Way Worldwide, повідомляє Associated Press.

"Ми неймовірно вдячні за щедрість Леонардо Ді Капріо і його фонду. Щоб дати відсіч урагану "Гарві", від кожного з нас потрібно все, на що він здатний, і це те, чим є ця пожертва", - сказав Браян Галлахер, президент і виконавчий директор United Way.

Агентство зазначає, що багато знаменитостей вирішили допомогти грошима жертвам урагану "Гарві". Наприклад, актриса Сандра Буллок 29 серпня пожертвувала мільйон доларів США американському Червоному Хресту.

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Нагадаємо, що збитки від урагану "Гарві" оцінюють у $125 млрд.

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31 08 2017 16:23
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