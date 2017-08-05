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Діадему вартістю €1,2 мільйона викрали з німецького музею

Сигналізація не спрацювала
У німецькому місті Карлсруе із музейної зали невідомі викрали золоту діадему, прикрашену 367 діамантами вартістю €1,2 мільйона.
Діадему вартістю €1,2 мільйона викрали з німецького музею Фото: polizei-bw.de

Про це повідомляє регіональне управління поліції.

Діадему викрали з Тронного залу музею. Сигналізація не спрацювала під час крадіжки, тому співробітники музею не одразу помітили зникнення експонату. 

Ювелірна прикраса належала останньій великій герцогині Бадена Хільде Шарлотті Люксембурзькій (1864-1952).


Фото: polizei-bw.de

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08 05 2017 23:20
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