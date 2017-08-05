CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ німецькому місті Карлсруе із музейної зали невідомі викрали золоту діадему, прикрашену 367 діамантами вартістю €1,2 мільйона.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Діадему вартістю €1,2 мільйона викрали з німецького музею
Сигналізація не спрацювала
Фото: polizei-bw.de
Про це повідомляє регіональне управління поліції.
Діадему викрали з Тронного залу музею. Сигналізація не спрацювала під час крадіжки, тому співробітники музею не одразу помітили зникнення експонату.
Ювелірна прикраса належала останньій великій герцогині Бадена Хільде Шарлотті Люксембурзькій (1864-1952).
Фото: polizei-bw.de
Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав насіння соняшника на суму більше мільйона гривень.
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