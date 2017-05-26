Діалог нової України з новою РФ можливий лише після того, як Росія поверне Крим, - Наливайченко

Після того, як Росія поверне Крим, окуповані території сходу України та звільнить усіх заручників і політв'язнів - лише тоді можливий діалог нової України з новою Росією. Про це заявив у Вільнюсі на опозиційному ІІІ Форумі вільної Росії лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

"По-перше необхідно повернути Крим і звільнити тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, вивести заідти свої війська і спецслужби. Потім звільнити усіх громадян України, які незаконно утримуються в заручниках, та політв'язнів у РФ, зокрема, Олега Сєнцова, Олександра Кольченка, Миколу Карп'юка, Станіслава Клиха, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенка, Ільмі Умерова та всіх інших. Третьою складовою є притягнення до відповідальності осіб, причетних до розгортання агресії, скоєння злочинів проти людяності",- наголосив політик.

Він підкреслив, що для відновлення діалогу між двома країнами ця вимога є незмінною і до діючого сьогодні в Росії режиму, і до тієї влади, яка неминуче рано чи пізно прийде йому на заміну.

Нагадаємо, що тиснути на режим Путіна задля звільнення українських заручників і політв'язнів закликав російську опозицію лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.