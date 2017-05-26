Діалог нової України з новою РФ можливий лише після того, як Росія поверне Крим, - Наливайченко
"По-перше необхідно повернути Крим і звільнити тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, вивести заідти свої війська і спецслужби. Потім звільнити усіх громадян України, які незаконно утримуються в заручниках, та політв'язнів у РФ, зокрема, Олега Сєнцова, Олександра Кольченка, Миколу Карп'юка, Станіслава Клиха, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенка, Ільмі Умерова та всіх інших. Третьою складовою є притягнення до відповідальності осіб, причетних до розгортання агресії, скоєння злочинів проти людяності",- наголосив політик.
Він підкреслив, що для відновлення діалогу між двома країнами ця вимога є незмінною і до діючого сьогодні в Росії режиму, і до тієї влади, яка неминуче рано чи пізно прийде йому на заміну.
Нагадаємо, що тиснути на режим Путіна задля звільнення українських заручників і політв'язнів закликав російську опозицію лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану