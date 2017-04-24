"Діамантбанк" визнали неплатоспроможним

Національний банк наголошує, що 96% (39 тис. осіб) усіх вкладників ПАТ "Діамантбанк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн

Національний банк України вирішив віднести "Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних.

За результатами діагностичного обстеження ПАТ "Діамантбанк" повинен був забезпечити значення нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2) не менше ніж 5% станом на 01 квітня 2017 року.

"ПАТ "Діамантбанк" подало до НБУ план реструктуризації, який передбачав виконання низки заходів з метою докапіталізації банку. Протягом 2016 року керівництво та власники істотної участі банку вживали заходи для виконання вимог з докапіталізації, зокрема, шляхом погашення кредитів позичальників – пов’язаних осіб, надання безповоротної фінансової допомоги, збільшення обсягу забезпечення за кредитами", - йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

Однак, станом на 1 квітня "Діамантбанк" не забезпечив виконання заходів, передбачених планом реструктуризації, внаслідок чого банк не досяг мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу. Враховуючи зазначене, НБУ прийняв рішення про віднесення ПАТ "Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних.

Національний банк наголошує, що 96% (39 тис. осіб) усіх вкладників ПАТ "Діамантбанк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн.

Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів обсягом близько 1.1 млрд грн.

Станом на 24 квітня 2017 року фізичними особами – власниками істотної участі у ПАТ "Діамантбанк" є Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін та В’ячеслав Циганенко.

Нагадаємо, у серпні минулого року київські правоохоронці викрили колишніх високопосадовців "Діамантбанку", які організували злочинну схему власного збагачення за рахунок коштів банку.