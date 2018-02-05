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Діджей Avicii загинув від суїциду, – ЗМІ

Американський таблоїд повідомляє про самогубство Авічі, поліція і представники музиканта поки не підтверджують
Шведський діджей Авічі (Avicii, справжнє ім'я – Тім Берглінг), якого знайшли мертвим в Омані 20 квітня, наклав на себе руки.
Діджей Avicii загинув від суїциду, – ЗМІ Фото: apnews.com

Про це 1 травня повідомив американський таблоїд TMZ, посилаючись на кілька джерел.

Офіційно ця інформація не була підтверджена ані представниками музиканта, ані поліцією. Водночас на самогубство Авічі натякали його батьки, коли 26 квітня поширили нову заяву про його смерть. У ній йшлося про те, що Берглінг "не міг так більше продовжувати і хотів знайти спокій".

TMZ стверджує, що Авічі помер внаслідок великої втрати крові.

Як повідомляє журнал People, родина Берглінга знала про те, що психічний стан музиканта погіршився. Родичі почали хвилюватися після однієї з телефонних розмов із ним, і брат Авічі вилетів в Оман, де той відпочивав з друзями, щоб забрати музиканта. Брат приземлився в Маскаті за дві години після того, як діджей помер.

Через кілька днів після смерті Авічі з'ясувалося, що в нього були стосунки з чесько-американською моделю Терезою Качеровой, про які вона сама написала в Instagram і виклала кілька спільних фотографій, а також фото Авічі з її маленьким сином. За словами Качеровой, вони з Авічі планували народити власну дитину.

Нагадаємо, шведський діджей Тім Берглінг, відомий під сценічним ім'ям Avicii (Авічі), помер в п'ятницю, 20 квітня, в Омані у віці 28 років. За два роки до смерті він оголосив, що припиняє виступати з живими концертами. Музикант був виснажений гастрольним графіком, говорив, що грає на концертах під великим тиском, у нього майже немає свого життя, він хоче займатися музикою, але в іншому режимі. Крім того, Авічі пив майже кожен день, що призвело у 2014 році до видалення підшлункової залози та інших проблем зі здоров'ям.

У церкві міста Утрехт (Нідерланди) зіграли на дзвонах фрагменти трьох пісень Avicii.

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