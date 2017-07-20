Дії Качинського можуть призвести до Майдану у Польщі, - польський опозиціонер

В найбільшій опозиційній партії Польщі заявляють, що не хочуть подібного українському Майдану, але не виключають, що в Польщі може розгорнутись такий сценарій.

"Я не хочу Майдану в Польщі, але Качинський і більшість партії PiS ("Право і Справедливість") робить все для того, щоб привести до такої ситуації. Щодня в Польщі проходять демонстрації, а зараз середина липня і десятки тисяч людей виходять по всій Польщі в декількох десятках міст, протестуючи проти порушення незалежності судів", - заявив лідер найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" (РО), колишній міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина в ефірі телеканалу Polsat News.

Він підкреслив, що Польща не є власністю лідера PiS Ярослава Качинського.

"Або він впише розмови про політику і реальність в принципи демократичного парламентаризму, або він буде робити все, щоб зламати цю демократію. І я зроблю все можливе, щоб не дозволити йому це", - підкреслив Схетина.

Польська правляча партія "Право і Справедливість" (PiS) хоче внести зміни до трьох законів - про Верховний суд, Національну суддівську раду і Суди загальної юрисдикції. Таким чином влада хоче позбутися від патологій в судовій системі країни. Опозиція і більшість суддівського корпусу заявляють, що це спроба підпорядкувати судову владу виконавчої.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда відмовився підписувати затверджений польським парламентом закон про судову реформу.

16 липня поліція Польщі затримала 31 особу на мітингу проти судової реформи. Тоді кілька сотень людей вийшли до президентського палацу в Варшаві і закликали польського президента Анджея Дуду накласти вето на законопроект, який підпорядковує Верховний суд країни міністерству юстиції. Організаторами акції виступили ліві опозиційні партії й об'єднання громадян. На транспарантах учасників мітингу фігурували гасла, такі як "Геть руки від суддів" та "Ми не здаємо своїх прав".