Дії НАБУ у справі Мартиненка порушують міжнародні стандарти права, - правозахисник

Порушення міжнародних стандартів прав людини при затриманні Миколи Мартиненка - "це дуже погана ознака того, що правоохоронні органи фактично продовжують чинити незаконні дії".

"Це призводить до того, що задовольняються дуже багато рішень Європейського суду проти України", - заявив Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, інформує "Еспресо".

Він наголосив, що у справі Миколи Мартиненка уже "брутально порушені" стандарти прав людини - "права на свободу, особисту недоторканність, яка захищає від свавільних арештів, і про несправедливий суд".

Зокрема, зазначив він, Мартиненка затримали, не маючи ордера судді: "Це брутальне порушення Конституції і статті 5 Європейської конвенції".

Він також наголосив, що "викликає великий подив" оголошена застава в 300 мільйонів гривень: "Це абсолютно суперечить всім нормам права. Вона не має бути такою великою". В обгрунтуванні затримання Мартиненка правозахисник також вбачає порушення міжнародних стандартів: "Кажуть, що він багато разів їздив за кордоном. Але він же багато разів і повертався. Немає ніяких підстав думати, що він втече. Він добровільно здав мандат, він приходив на всі допити. Тому це затримання, і тим більше бажання його залишити під вартою під час слідства, - це абсолютно суперечить міжнародним стандартам".

"Те, що це порушення міжнародних стіандартів, - це абсолютно точно. Але, тим не менше, обвинувачення саме цим курсом іде. Це порушення стандартів прав людини в цій сфері, які загальновизнані в Європі", - наголосив Євген Захаров.

Він також назвав суддю Бобровника "одіозним", нагадавши про повідомлення, що проти цього судді є кримінальне провадження: "Він залежний. Це знову-таки буде підставою для Європейського суду сказати, що в даному випадку порушили не тільки 5-ту, а й 18-ту статтю (Європейської конвенції з прав людини) - це ознака політичного переслідування".

Правозахисник нагадав, що за такі ж порушення було звинувачено суддю Кіреєва: "Бобровник мав би подумати, що Кіреєв вже сидить. Як би з ним не було такого ж самого".

"На превеликий жаль, затримання без санкції суду, бажання мати людину в СІЗО, бо так простіше, і бажання будь-що обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилання при цьому на тяжкі злочини, тримання людини в клітці, хоча (це суперечить) багатьом рішенням Європейського суду, - це порушення стандартів справедливого суду", - підсумував Євген Захаров.

"У діяльності НАБУ дуже багато позитивного. Вони мають справи, які вже доведені до суду, були вироки у цих справах. Але не можна при цьому застосовувати засоби боротьби, які порушують права людини так брутально, як вони це роблять у цій справі", - додав правозахисник.

Нагадаємо, що екс-депутата 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома. За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.