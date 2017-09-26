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Дії Угорщини щодо України - це шантаж, - Ар’єв

Глава української делегації в ПАРЄ зазначає, що Україні є чим відповісти на загрози Угорщини
Україна готова до зустрічних заходів щодо Угорщини, якщо Будапешт блокуватиме будь-які ініціативи щодо зближення України і Європейського Союзу.
Дії Угорщини щодо України - це шантаж, - Ар’єв Фото: з вільних джерел

"Те, що робить Угорщина, — це шантаж, тому в даному випадку ми будемо діяти дзеркально щодо Угорщини, якщо вони роблять таке по відношенню до нас", —  заявив глава української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв, інформує "Інтерфакс-Україна" і додав:

"Якщо вони не хочуть взаємодіяти по-сусідськи, наприклад, в Раді Європи, кількість українських делегатів у три рази перевищує кількість угорських, і ми можемо вплинути на остаточне рішення по Угорщині також".

Ар'єв зауважив також, що "якщо Угорщина вдається до шантажу а не до спокійних переговорів, це ненадійне партнерство".

За словами народного депутата, Україні є чим відповісти на загрози Угорщини. 

"Україна має відповідні важелі, а зростання націоналістичних настроїв в Угорщині давно турбує ЄС, що б’є також по іміджу цієї країни в Євросоюзі", — заявив Ар'єв.

Зокрема глава делегації радить дочекатися висновків Венеціанської комісії щодо мовної статті закону "Про освіту", а доти немає сенсу в дебатах у Раді Європи, на яких наполягає Румунія.

Водночас міністр освіти і науки України Лілія Гриневич висловила розчарування щодо заяви Угорщини про те, що їхній уряд блокуватиме подальші рішення ЄС, спрямовані на зближення з Україною.

Раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сіятро заявив, що уряд Угорщини збирається блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

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Нагадаємо, глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.

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