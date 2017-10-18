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Ділянку Порошенка у Києві огородили колючим дротом, - ФОТО

Над парканом ділянки Порошенка розтягнули колючий дріт, зрізали дерева по периметру
Земельну ділянку Президента Петра Порошенка на вулиці Радіальній, 5 на Печерську в центрі Києва взяли під охорону невідомі.
Ділянку Порошенка у Києві огородили колючим дротом, - ФОТО Фото: Схеми

На території перебувають невідомі чоловіки у цивільному одязі та у камуфляжі без розпізнавальних знаків. Про це у середу повідомляють "Схеми".

На запитання, що вони тут роблять, чоловіки відповіли, що здійснюють охорону, відмовившись називати структуру, яку представляють.

Навпроти ділянки Порошенка розташований маєток заступника голови фракції Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Ігоря Кононенка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко отримали сусідні ділянки у Царському селі за сумнівних обставин.

Через ланцюжок із кількох юридичних операцій з ознаками фіктивності гектар безкоштовної землі в самому центрі Києва в поселенні Царське село перейшов у їхню власність.

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18 10 2017 17:39
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