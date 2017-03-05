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Дімі Білану заборонили в'їзд в Україну

Заборона пов'язана з виступами співака в окупованому Криму
Популярний виконавець Діма Білан, так само як і чимало російських артистів, занесений в інтернет-базу під назвою "Миротворець".
Дімі Білану заборонили в Фото: bilandima.ru

Це означає, що через творчу діяльність у Криму СБУ заборонила співакові відвідувати територію України.

Про це повідомляє сайт "Миротворець", надаючи відеозаписи виступів Діми Білана в окупованому Криму.

Нагадаємо, у "чорний список" сайту "Миротворець" потрапив американський актор Стівен Сігал, який відвідував анексований Крим.

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03 05 2017 13:25
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