Дімі Білану заборонили в'їзд в Україну Заборона пов'язана з виступами співака в окупованому Криму

Популярний виконавець Діма Білан, так само як і чимало російських артистів, занесений в інтернет-базу під назвою "Миротворець".

Фото: bilandima.ru

Це означає, що через творчу діяльність у Криму СБУ заборонила співакові відвідувати територію України. Про це повідомляє сайт "Миротворець", надаючи відеозаписи виступів Діми Білана в окупованому Криму. Нагадаємо, у "чорний список" сайту "Миротворець" потрапив американський актор Стівен Сігал, який відвідував анексований Крим.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію