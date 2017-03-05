CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПопулярний виконавець Діма Білан, так само як і чимало російських артистів, занесений в інтернет-базу під назвою "Миротворець".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дімі Білану заборонили в'їзд в Україну
Заборона пов'язана з виступами співака в окупованому Криму
Фото: bilandima.ru
Це означає, що через творчу діяльність у Криму СБУ заборонила співакові відвідувати територію України.
Про це повідомляє сайт "Миротворець", надаючи відеозаписи виступів Діми Білана в окупованому Криму.
Нагадаємо, у "чорний список" сайту "Миротворець" потрапив американський актор Стівен Сігал, який відвідував анексований Крим.
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