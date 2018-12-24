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Disney попросили відмовитися від фрази "хакуна матата"

Понад 160 тисяч людей підписали петицію проти кінокомпанії The Walt Disney
Активісти вимагають відмовитися від авторських прав на фразу "хакуна матата", яку промовляють герої мультфільму "Король Лев" Тімон і Пумба.
Disney попросили відмовитися від фрази "хакуна матата" Фото: скріншот

Мовою суахілі вираз означає "ні про що не хвилюйся". Суахілі активно використовується в Кенії, Танзанії, Уганді, Демократичній Республіці Конго тощо, інформує Studway.

Disney не може привласнювати мови, слова або фрази, які не вигадали в компанії, підкреслюють творці петиції. За їх словами, рішення зареєструвати Hakuna Matata в якості торгової марки "ображає дух народу суахілі". Крім того, автори вважають використання фрази крадіжкою африканських ресурсів жителями Заходу.

У 1994 році Disney зареєструвала торгову марку Hakuna Matata.

 

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24 12 2018 10:28
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