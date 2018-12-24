CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАктивісти вимагають відмовитися від авторських прав на фразу "хакуна матата", яку промовляють герої мультфільму "Король Лев" Тімон і Пумба.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Disney попросили відмовитися від фрази "хакуна матата"
Понад 160 тисяч людей підписали петицію проти кінокомпанії The Walt Disney
Фото: скріншот
Мовою суахілі вираз означає "ні про що не хвилюйся". Суахілі активно використовується в Кенії, Танзанії, Уганді, Демократичній Республіці Конго тощо, інформує Studway.
Disney не може привласнювати мови, слова або фрази, які не вигадали в компанії, підкреслюють творці петиції. За їх словами, рішення зареєструвати Hakuna Matata в якості торгової марки "ображає дух народу суахілі". Крім того, автори вважають використання фрази крадіжкою африканських ресурсів жителями Заходу.
У 1994 році Disney зареєструвала торгову марку Hakuna Matata.
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24 12 2018 10:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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