Disney презентував пілотну серію нових "Качиних історій"
Про це повідомляє Screenrant.
"Wоо-оо" – це пілотна серія мультсеріалу, що базується на добре відомих "Качиних історіях" з дядечком Скруджем та його трьома племінниками. Ці персонажі завоювали мільйони глядачів у дев’яності, а тепер повернулися з новими пригодами.
Офіційно серії почнуть транслювати щотижнево, починаючи з 23 вересня.
"Качині історії" народилися від ностальгії. Однак Скрудж, відомий як жадібний багатій, перетворюється вже на старіючого шукача пригод", – йдеться в повідомленні.
Перезапуск присвятили 30-річчю мультфільму. У новому серіалі звучить та ж музична тема, що й в оригіналі: пісня Duck Tales, написана Марком Мюллером у 80-х.
Скруджа Макдага в новому мультсеріалі озвучує Девід Теннант, який грав Доктора у популярному британському серіалі Doctor Who.
Очікується, що поєднання гумору та пригод завоює інтерес як малих глядачів, так і людей навіть похилого віку.
"Можливо, дехто з них навіть скажу Woo-oo!", – пише Screenrant.
Нагадаємо, мешканка Каліфорнії Аманда Рашінг звинуватила компанію Disney в стеженні за неповнолітніми за допомогою мобільних додатків і подала позов до суду.
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