Disney презентував пілотну серію нових "Качиних історій"

Канал Disney XD показав пілотну серію нових "Качиних історій", яка називається Wоо-оо.

Про це повідомляє Screenrant.

"Wоо-оо" – це пілотна серія мультсеріалу, що базується на добре відомих "Качиних історіях" з дядечком Скруджем та його трьома племінниками. Ці персонажі завоювали мільйони глядачів у дев’яності, а тепер повернулися з новими пригодами.

Офіційно серії почнуть транслювати щотижнево, починаючи з 23 вересня.

"Качині історії" народилися від ностальгії. Однак Скрудж, відомий як жадібний багатій, перетворюється вже на старіючого шукача пригод", – йдеться в повідомленні.

Перезапуск присвятили 30-річчю мультфільму. У новому серіалі звучить та ж музична тема, що й в оригіналі: пісня Duck Tales, написана Марком Мюллером у 80-х.

Скруджа Макдага в новому мультсеріалі озвучує Девід Теннант, який грав Доктора у популярному британському серіалі Doctor Who.

Очікується, що поєднання гумору та пригод завоює інтерес як малих глядачів, так і людей навіть похилого віку.

"Можливо, дехто з них навіть скажу Woo-oo!", – пише Screenrant.

Нагадаємо, мешканка Каліфорнії Аманда Рашінг звинуватила компанію Disney в стеженні за неповнолітніми за допомогою мобільних додатків і подала позов до суду.