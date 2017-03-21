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Дітей із зони АТО можуть відправити відпочивати на Кіпр

Також обумовлено перспективи українсько-кіпрської співпраці в галузі освіти
Міністр освіти і культури Республіки Кіпр Костас Кадіс висловив готовність кіпрської сторони прийняти дітей із зони АТО на літній період у дитячих таборах Міністерства, яке він очолює.
Дітей із зони АТО можуть відправити відпочивати на Кіпр Фото: з вільних джерел

Про це йшлося під час зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з Кадісом 21 березня, що проходила в рамках робочого візиту Лілії Гриневич до Республіки Кіпр, повідомляє прес-центр Кабміну.

Міністри також обговорили стан та перспективи українсько-кіпрської співпраці в галузі освіти, зокрема підготовку до підписання угоди про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені.

Міністри домовились активізувати підготовку проекту угоди, на підписання документу Гриневич запросила Кадіса в Україну.

Також вони обговорили практику запровадження подвійних дипломів, яка на сьогодні існує у співпраці з іншими європейськими країнами.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення".

 
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21 03 2017 21:40
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