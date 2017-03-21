Дітей із зони АТО можуть відправити відпочивати на Кіпр
Про це йшлося під час зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з Кадісом 21 березня, що проходила в рамках робочого візиту Лілії Гриневич до Республіки Кіпр, повідомляє прес-центр Кабміну.
Міністри також обговорили стан та перспективи українсько-кіпрської співпраці в галузі освіти, зокрема підготовку до підписання угоди про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені.
Міністри домовились активізувати підготовку проекту угоди, на підписання документу Гриневич запросила Кадіса в Україну.
Також вони обговорили практику запровадження подвійних дипломів, яка на сьогодні існує у співпраці з іншими європейськими країнами.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення".
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