Дітей, які отруїлися хлором у аквапарку в Харкові, виписали з лікарні

Шістьох дітей, госпіталізованих напередодні з отруєнням хлором в аквапарку "Джунглі" у Харкові, виписали з лікарні.

Про це повідомили у Харківській обласній дитячій клінічній лікарні №1, пише Укрінформ.

"Після надання медичної допомоги всіх шістьох дітей виписали додому", – зазначили в медустанові.

За словами медиків, стан дітей задовільний.

Нагадаємо, 10 березня на отруєння невідомою речовиною поскаржилися 20 відвідувачів аквапарку "Джунглі", з них шестеро дітей у віці від 7 до 15 років були госпіталізовані.

За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) КК України.