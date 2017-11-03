CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШістьох дітей, госпіталізованих напередодні з отруєнням хлором в аквапарку "Джунглі" у Харкові, виписали з лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дітей, які отруїлися хлором у аквапарку в Харкові, виписали з лікарні
Стан дітей задовільний
Фото: unian.ua
Про це повідомили у Харківській обласній дитячій клінічній лікарні №1, пише Укрінформ.
"Після надання медичної допомоги всіх шістьох дітей виписали додому", – зазначили в медустанові.
За словами медиків, стан дітей задовільний.
Нагадаємо, 10 березня на отруєння невідомою речовиною поскаржилися 20 відвідувачів аквапарку "Джунглі", з них шестеро дітей у віці від 7 до 15 років були госпіталізовані.
За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) КК України.
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