Дітей, яких знайшли у пустелі в США, готували до терактів
Наразі ж поліція поділилася першими результатами розслідування, інформує BBC. За інформацією правоохоронців, один із затриманих чоловіків - Сіраж ібн Вахадж - готував неповнолітніх до вчинення терактів у американських школах.
На території табору також знайшли рештки дитячого тіла. Судячи з усього, йдеться про трирічного сина Вахаджа на ім'я Абдула-Гані. Матір хлопчика раніше повідомляла поліції про викрадення сина - нібито Вахадж ще у грудні минулого року забрав їхню дитину з дому у штаті Джорджія та вивіз у невідомому напрямку.
Розслідування справи про викрадення дитини в результаті і вивела правоохоронців на слід чоловіка.
Мама хлопчика розповіла, що той страждав від судом. Батько вірив, що проблему можна вирішити, здійснивши обряд вигнання бісів.
Прокурор Тімоті Хассон у середу вимагав подовжити арешт для Вахаджа - без права звільнення під заставу. "Вахадж є великою загрозою для врятованих дітей, а також для суспільства в цілому. Він схильний до насильства і готовий використовувати вогнепальну зброю у злочинних цілях".
За даними CNN, в матеріалах справи є документ, який застерігає суд від звільнення чоловіків під заставу. Там мова йде про те, що з великою вірогідністю вони підуть на нові злочини, про що свідчать їхні плани влаштувати стрілянину в одній з американських шкіл.
Усіх п'ятьох дорослих, яких затримала поліція, звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми. Серед них - Лукас Мортон, який як і Вахадж був озброєним, та троє жінок. За даними поліції, це матері деяких дітей.
Затриманий Сіраж ібн Вахадж - син відомого нью-йоркського проповідника Сіража Вахаджа. Він був одним зі свідків у справі Омара Абдель-Рахмана, якого звинувачували в причетності до теракту 1993 року в Нью-Йорку, припускають американські ЗМІ.
Нагадаємо, 6 серпня поліція американського штату Нью-Мексико знайшла 11 виснажених дітей, яких тримали у занедбаному бараці у пустелі. Правоохоронці розповіли, що неповнолітніх тримали у підземному причепі, який був накритий пластиком, там не було води та електрики.
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