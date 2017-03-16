Діти колишніх чиновників вступали до ВУЗів з підробленими результатами ЗНО

ГПУ встановлює суму коштів, яку витратили для навчання тих осіб, чиї результати ЗНО були підроблені

Діти колишніх глав міністерств, екс-нардепів та працівників апарату Верховної Ради вступили до вузів за підробленими результатами ЗНО.

Переважна більшість – це діти працівників апарату Верховної Ради, народних депутатів колишнього скликання, колишніх керівників ГПУ, Міністерства внутрішніх справ, міністерства оборони України. Про це сказав прокурор Генеральної прокуратури Олександр Новіков, пише "Укрінформ".

Новіков додав, що у цьому переліку є особи, які взагалі не здавали ЗНО.

Також він додав, що близько сотні осіб відраховані з бюджетних місць навчання за використання підроблених балів ЗНО.

Зараз ГПУ встановлює суму коштів, яку витратили для навчання тих осіб, чиї результати ЗНО були підроблені.

Нагадаємо, у серпні минулого року Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо екс-директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука, його двох заступників та ще чотирьох осіб.

У ході досудового розслідування було встановлено, що у 2008 році керівництво Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), який було створено для подолання корупції у вишах під час зарахування абітурієнтів, було організовано злочинне угруповання, яке завищувало результати оцінювання абітурієнтів шляхом внутрішнього втручання в комп'ютерні системи для проведення ЗНО.