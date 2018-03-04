Діти повинні платити аліменти на утримання літніх батьків, - Рева
"Я вважаю, що у випадку дітей до літніх батьків має бути жорстка відповідальність – потрібно законодавчо ввести серйозну відповідальність – вони теж повинні платити аліменти на утримання батьків. У 51-й статті Конституції написано, що батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітних дітей, повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків", – сказав Рева в ефірі програми "Свобода в деталях".
Він зазначив, що зараз Міністерство юстиції "воює зі злісними неплатниками аліментів".
"Я вважаю це дуже правильно. Подивіться, скільки тисяч нормально себе відчуваючих дорослих чоловіків, не вважають за потрібне давати кошти на виховання і розвиток своїх дітей. Буквально за місяць цим дітям більше ніж 500 мільйонів гривень було перераховано такими недолугими батьками", – заявив Рева.
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Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада заборонила керувати автівкою, виїжджати за кордон і полювати тим батькам, які понад півроку не сплачують аліменти.
Додамо, що за кілька тижнів дії закону про посилення відповідальності за несплату аліментів, кількість оголошених у розшук людей зросла з 6 до 8 тисяч осіб.
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