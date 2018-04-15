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Діти президента Сирії відпочивали в окупованому Криму

Діти сирійського президента відпочивали у таборі "Артек"
Президент Сирії Башар Асад на зустрічі з російською делегацією розповів, що його діти в 2017 році відпочивали в таборі "Артек" в анексованому РФ Криму.
Діти президента Сирії відпочивали в окупованому Криму Фото: The Telegraph

"Під час нашого спілкування президент Асад сказав, що його діти в минулому році відвідали "Артек", -  заявив координатор групи зі зв'язків Держдуми РФ з парламентом Сирії Дмитро Саблін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Асад розповів, що його діти цікавляться спорудженням Кримського моста і стежать, як триває будівництво, також його діти стали цікавитися політикою.

Зазначимо, що після окупації Криму майно табору "Артек" було незаконно конфісковане окупаційною владою. Керівництво табору погодилося перенести табір на територію материкової України. "Артек" приймав дітей у Карпатах та Пущі-Водиці під Києвом. 

Нагадаємо, Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує кримінальні провадження проти 186 іноземців за порушення порядку відвідування анексованого півострова.

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15 04 2018 16:16
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