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Діти, які через війну втратили батьків, зможуть отримувати 5000 грн щомісяця

Для отримання допомоги необхідно до кінця листопада подати відповідну заявку.
Діти, які через війну втратили батьків, зможуть отримувати 5000 грн щомісяця Фото: з вільного доступу

У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз'яснили, як оформити щомісячну грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, яка надається дітям-сиротам війни.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Програма підтримки українських дітей до 18 років, які через війну втратили одного чи обох батьків, пропонується Фондом імені Климентія Шептицького. Фонд було створено за спільної ініціативи урядів України та Польщі. Одна з програм Фонду полягає в підтримці неповнолітніх дітей, які внаслідок війни втратили одного чи обох батьків. Дітям виплачується 5000 грн щомісячно", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили у Мінреінтеграції, першим місяцем виплат вважається той, коли була подана заявка на допомогу. Перші виплати здійснюються впродовж двох тижнів після ухвалення позитивного рішення стосовно заявки за наявності банківських реквізитів заявників.

Водночас у відомстві просять поквапитися з поданням заявки, бо вони приймаються до кінця листопада.

Заявка на допомогу заповнюється і подається онлайн на сайті Фонду ім. Климентія Шептицького. Там розміщено спеціальну форму, яку потрібно заповнити.

Крім того, необхідні такі документи:

  • відсканований документ, що посвідчує особу заявника-опікуна, а також дитини, яка буде прямим бенефіціаром грошової допомоги (сторінки з фото й персональними даними);
  • відсканована копія свідоцтва про народження дитини;
  • відскановане свідоцтво про смерть батьків/одного з батьків (у разі відсутності свідоцтва – відсканований документ, що підтверджує зникнення батьків);
  • відсканований документ опікуна, що підтверджує встановлення опіки над дитиною.

 

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18 11 2022 13:17
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