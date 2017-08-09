Діти з інших мовних груп стають ізольованими від іншої частини України, - Гриневич

Гриневич пояснила, що наразі склалася ситуація, коли діти нацменшин, закінчуючи школу за бюджетні кошти, не володіють українською мовою

Міністр освіти Лілія Гриневич наголошує, що ухвалена мовна стаття закону "Про освіту" відповідає Конституції України.

"Я вважаю, що те, що відбулося, воно відповідає Конституції. Для нас було важливо не порушувати Конституцію, але ми в цій ситуації йдемо на те, щоб дитина під час початкової школи почала вчити українську мову й надалі продовжувала нею навчання", – сказала міністр в ефірі телеканалу "Прямий".

Гриневич пояснила, що наразі склалася ситуація, коли діти нацменшин, "закінчуючи школу за бюджетні кошти, не володіють українською мовою".

"Більше того, вони не можуть вступати до вищих навчальних закладів нормально. Тому що вони складають, наприклад, зовнішнє незалежне оцінювання з дуже низьким результатом. І в зв’язку з цим ми отримуємо такий анклав, де виходить дитина з повною середньою освітою, але вона не може спілкуватися державною мовою, вона ніколи не потрапить на державну службу", – пояснила міністр.

Вона також додала, що "діти з інших мовних груп, таких як угорська, румунська, взагалі стають ізольованими від іншої частини України".

Нагадаємо, що МЗС Угорщини розкритикувало ухвалений українським парламентом закон про освіту, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, тобто українська.

Відзначимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, які мешкають в Україні.

Угорщина вважає, що інтереси угорців, що мешкають закордоном, будуть захищені, якщо етнічні угорські партії будуть представлені в місцевих парламентах.

Румунський уряд також має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини на рідній мові.